Посол сообщил о ликвидированных в рядах ВСУ колумбийцах

В настоящее время известно о 70-80 ликвидированных в зоне спецоперации колумбийцах, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом заявил посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра в беседе с РИА Новости.

«Мы знаем о примерно 70-80 [ликвидированных] <…> Мы видим, что много колумбийцев принимают участие в конфликте между Россией и Украиной <…> Мы это осуждаем», — отметил он.

Посол подчеркнул, что точное число колумбийцев, принимающих участие в конфликте, сложно узнать.

27 марта сообщалось, что родственники пропавших на Украине колумбийских наемников провели акцию протеста в столице страны Боготе. По информации телеканала CityTV, около 40 человек собрались у здания министерства иностранных дел Колумбии. Они потребовали от внешнеполитического ведомства помочь им найти информацию о родственниках, которые отправились воевать в составе украинской армии и перестали выходить на связь.

По словам матери одного из наемников, ему пообещали большие деньги и страховку. Однако эти обещания оказались ложью. С колумбийцами на Украине плохо обращались, их оскорбляли и били, утверждает женщина.

Ранее стало известно, что колумбийские наемники массово покидают ВСУ.