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В Кремле отказались комментировать ситуацию на границе с Белгородской областью

Песков переадресовал МО вопрос о нахождении ВСУ в Белгородской области
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга переадресовал Министерству обороны вопрос журналистов о ситуации на границе с Белгородской областью.

«Это касается деталей военной операции. Такие вопросы должны быть адресованы Минобороны», — сказал представитель Кремля журналистам.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы удерживают позиции в Белгородской области, проводя там активные операции.

Политик отметил, что целью так называемой операции в российском регионе является «защита украинских территорий», таких как Харьковская и Сумская области.

Официальные представители России не заявляли о возможном вторжении ВСУ на территорию Белгородской области.

При этом Telegram-канал WarGonzo российского военкора Семена Пегова сообщил о тяжелых боях с ВСУ у границы Белгородской области. Столкновения с украинскими подразделениями идут в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка.

Ранее военный эксперт рассказал, почему Зеленский не доехал до границы с Белгородской областью.

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