Вооруженные силы (ВС) России за сутки нанесли поражение личному составу и складам украинской армии в 149 районах. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальной сводке.

«Нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах», — отметили в оборонном ведомстве.

6 апреля российские военные атаковали предприятие в городе Белая Церковь в Киевской области Украины, на котором собирались вертолеты из Франции. По словам подпольщика Сергея Лебедева, один удар пришелся как раз на предприятие, а второй — на пригород, где располагается тренировочная база Вооруженных сил Украины.

4 апреля бойцы ВС РФ нанесли ракетный удар по ресторану в Кривом Роге на Украине, где проходило совещание с командирами ВСУ и западными инструкторами. По информации Минобороны, в результате этой атаки противник потерял до 85 военных и офицеров иностранных государства, а также до 20 единиц автотехники.

Ранее сообщалось, что Зеленский недоволен реакцией запада на удары ВС РФ по Украине.