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Пентагон обвинил РФ в наращивании обмена военными технологиями с рядом стран

Пентагон считает, что РФ наращивает обмен военными технологиями с КНР, Ираном, КНДР
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Depositphotos

Россия расширяет свое сотрудничество с Китаем, Северной Кореей и Ираном в военной сфере, обмениваясь с ними технологиями. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи, его слова приводит ТАСС.

По его словам, Вашингтон видит в этом угрозу для себя.

«Углубление стратегического партнерства России с нашими противниками еще больше усложняет обстановку в сфере глобальной безопасности и создает угрозу для Соединенных Штатов», — сказал Каволи.

Как полагает главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, упомянутые страны «разделяют точки зрения Российской Федерации на многополярный мир и оказывают экономическое содействие Москве».

«Это указывает на рост вероятности того, что Соединенные Штаты столкнутся с несколькими угрозами. Наши противники извлекают уроки из военного конфликта на Украине и наращивают обмен военными технологиями. Это определит будущее с точки зрения наличия угроз также в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке», — отметил он.

До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР.

Ранее глава МИД Украины заявил о решающем моменте для Киева в ходе конфликта.

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