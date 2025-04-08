В Киеве опровергли слухи о проблемах с выплатами военным ВСУ

Минфин Украины опроверг слухи о проблемах с выплатами военным ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал министерства.

По информации министерства, средства для выплат военным предусмотрены в бюджете на 2025 год, выплаты осуществляются своевременно и в полном объеме.

«Финансирование Вооруженных сил Украины является безоговорочным приоритетом для министерства финансов», — сообщили в ведомстве.

До этого издание «Украинская правда» писало, что минобороны Украины тратит средства, предназначенные для выплат военнослужащим, на закупку вооружения. Журналисты полагают, что украинскому парламенту необходимо будет вносить изменения в бюджет страны на текущий год.

Также Telegram-канал Mash сообщал, что гонорар иностранных наемников, которые в составе Вооруженных сил Украины вторглись в Курскую область, начинался от $30 тысяч.

По данным канала, наемников делят по определенным рангам в соответствии с их квалификацией и гражданством. Например, грузинский наемник Ратти Бурдули, у которого есть опыт работы охранника VIP-персон в Афганистане, трудился за минимальную сумму в $30 тыс. А уроженцы Франции или наемники из других страны Европы получали в несколько раз больше.

Ранее в Совфеде предсказали, что молодые контрактники ВСУ не доживут до выплат и льгот.