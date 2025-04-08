Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве опровергли слухи о проблемах с выплатами военным ВСУ

Минфин Украины: средства на выплаты военным ВСУ предусмотрены в бюджете
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минфин Украины опроверг слухи о проблемах с выплатами военным ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал министерства.

По информации министерства, средства для выплат военным предусмотрены в бюджете на 2025 год, выплаты осуществляются своевременно и в полном объеме.

«Финансирование Вооруженных сил Украины является безоговорочным приоритетом для министерства финансов», — сообщили в ведомстве.

До этого издание «Украинская правда» писало, что минобороны Украины тратит средства, предназначенные для выплат военнослужащим, на закупку вооружения. Журналисты полагают, что украинскому парламенту необходимо будет вносить изменения в бюджет страны на текущий год.

Также Telegram-канал Mash сообщал, что гонорар иностранных наемников, которые в составе Вооруженных сил Украины вторглись в Курскую область, начинался от $30 тысяч.

По данным канала, наемников делят по определенным рангам в соответствии с их квалификацией и гражданством. Например, грузинский наемник Ратти Бурдули, у которого есть опыт работы охранника VIP-персон в Афганистане, трудился за минимальную сумму в $30 тыс. А уроженцы Франции или наемники из других страны Европы получали в несколько раз больше.

Ранее в Совфеде предсказали, что молодые контрактники ВСУ не доживут до выплат и льгот.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами