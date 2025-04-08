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Эксперт указал на важную деталь в задержанном в Белоруссии фургоне с взрывчаткой

Офицер ФСБ Михайлов: взрывчатку для транзита через Брест упаковали профессионалы
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Telegram-канал «BELTA»

Почти 600 кг взрывчатки, которую пытались провезти через белорусскую границу, предназначались для проведения серьезных терактов в России. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он обратил внимание на то, как профессионально было упаковано взрывчатое вещество, что свидетельствует об организованном (не кустарном) транзите.

«Если посмотреть внимательно, все полости микрофургончика были заполнены этой взрывчаткой. Они не были упакованы в мешки, они не были упакованы в какие-то коробки. Эта вся взрывчатка была размазана по стенам и по технологическим полостям автобуса. Поэтому здесь, видно, готовили очень серьезный транзит», — отметил Михайлов.

Он добавил, что вряд ли такое количество взрывчатки предназначалось для разовой диверсионной акции. Скорее всего, по его словам, злоумышленники собирались произвести большое количество самодельных взрывных устройств.

6 апреля на пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей белорусские таможенники задержали микроавтобус, в котором были спрятаны рекордные 580 кг пентаэритриттетранитрата — особо мощного взрывчатого вещества. По данным таможни, груз следовал из Литвы через Польшу и Белоруссию в Россию. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан. Он утверждает, что не знал о содержимом автомобиля и занимался легальной перевозкой по просьбе знакомого из Эстонии.

Ранее Путин и Лукашенко обсудили совместную борьбу с терроризмом.

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