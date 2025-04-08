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Минобороны создаст мобильные медкомиссии для раненых

Минобороны объявило о создании мобильных врачебных комиссий
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Минобороны сообщило о создании мобильных врачебных комиссий для проведения осмотров военнослужащих, получивших ранения в воинских частях и подразделениях. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Мобильные группы смогут на месте устанавливать показания к направлению военнослужащих на военно-врачебную комиссию, выявлять нуждающихся в этапном лечении и последующей реабилитации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, данная мера снизит нагрузку на медиков в военных госпиталях и сократит сроки проведения экспертизы, а также сделает ее более доступной для солдат. Решение о создании мобильных медкомиссий было принято на фоне сообщений о формировании очередей из военных, которые хотят пройти врачебные комиссии.

В публикации говорится, что осмотры будут проводить старшие врачи-специалисты, которые могут выступить экспертами.

В начале февраля министерство обороны России внесло изменения в список болезней, которые проверяют на медицинской комиссии и освидетельствовании военнослужащих с учетом опыта проведения СВО.

Изменения коснулись требований к состоянию здоровья граждан, которые хотят заключить контракт с оборонным ведомством, поступить в высшие военные учебные заведения либо подлежат призыву на срочную службу.

Ранее стало известно, сколько людей планируют призвать на срочную службу весной.

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