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В Горловке при обстреле ВСУ ранен мирный житель

Приходько: мирный житель пострадал при обстреле Горловки со стороны ВСУ
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Sofiia Gatilova/Reuters

Мирный житель пострадал во время обстрела Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинской армии. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате артобстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный житель», — рассказал мэр.

Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов в ДНР. До начала военного конфликта в городе проживало более 250 тысяч человек. В нем находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

6 апреля управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины (СЦКК) сообщило, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 63 раза обстреляли территорию республики, выпустив 93 боеприпаса. Только на Горловском направлении зафиксировано 33 атаки украинцев. В результате этого нападения десять мирных жителей получили ранения, двух из них спасти не удалось.

В предыдущие сутки в ДНР зафиксировано 59 обстрелов ВСУ.

Ранее при обстрелах ВСУ в ДНР пострадали восемь человек, в том числе подростки.

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