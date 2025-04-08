В одном из российских городов заметили колонну танков и солдат

URA.RU: колонну танков и машин с солдатами заметили на улицах в Екатеринбурге

На улицах Екатеринбурга в районе Вторчермета заметили колонну танков и солдат. Об этом пишет издание URA.RU.

По информации издания, военные проводили репетицию парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что по улице Новосибирской прошли танки Т-34, Т-72БЗ, а также ракетные комплексы С-400 «Триумф», грузовые машины и мотоциклы. Колонну военной техники сопровождали сотрудники ДПС, МЧС и военной полиции.

До этого РИА Новости сообщало, что правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили не собирается идти на столичный парад 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Мужчина отметил, что 9 мая у него «нет никаких планов». Джугашвили добавил, что и в акции «Бессмертный полк» он не собирается участвовать.

Яков Джугашвили родился в 1972 году в Тбилиси в семье военного и историка Евгения Джугашвили. По последним известным данным, сейчас мужчина живет в столице и занимается общественной деятельностью.

Ранее две новые версии классических военных песен записали в рамках проекта «Музыка Победы».