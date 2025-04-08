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Российские военные из-за обстрелов ВСУ не могут эвакуировать тела погибших из Гуево

РИА Новости: ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей села Гуево
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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дают российским военным эвакуировать тела погибших от атак жителей села Гуево в Курской области. Об этом сообщили РИА Новости в группировке войск «Север».

Отмечается, что противник обстреливает территорию, как только военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ пытаются приблизиться. В результате тела мирных граждан до сих пор остаются на занятых участках.

Утром 7 апреля группировка войск «Север» приступила к штурму села Горналь и хутора Олешня. Эти два населенных пункта в Курской области остались последними, откуда еще не выбит противник.

Также Telegram-канал «Северный ветер» сообщил об освобождении российскими военными села Гуево. Несмотря на колоссальные потери, враг до последнего пытался сохранить контроль над этим населенным пунктом. Однако ВС РФ в ходе боев, которые длились более десяти дней, все-таки смогли выбить вражеские войска из села. Отмечается, что противник пытался использовать мирное население Гуево в качестве живого щита.

Официального подтверждения освобождения Гуево от Минобороны России пока не поступало.

Ранее стало известно, что ВСУ минируют мусор для атак в курском приграничье.

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Атаки на Курскую область
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