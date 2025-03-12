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Опубликованы кадры освобождения Днепроэнергии в ДНР

Минобороны России показало кадры освобождения села Днепроэнергия в ДНР
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Минобороны России

Министерство обороны России показало видео, на котором запечатлено село Днепроэнергия Донецкой народной республики (ДНР), освобожденное российскими войсками. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в Минобороны, подразделения 37-й мотострелковой бригады и 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» вклинились в оборону формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли под контроль населенный пункт. Российские бойцы сделали это при поддержке артиллерии и беспилотной авиации.

«После нанесения артиллерийских ударов по выявленным разведкой укреплениям, пунктам временной дислокации и скоплениям военнослужащих ВСУ, расчеты ударных дронов поддерживали продвижение штурмовых групп в населенном пункте, уничтожая огневые точки, технику и склады боеприпасов противника», — добавили в военном ведомстве.

12 марта в Минобороны сообщили о переходе этого населенного пункта под контроль российских военных.

Там также проинформировали, что военнослужащие «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Новомарково в ДНР.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.

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