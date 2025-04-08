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Во Франции прогнозируют рост числа ракет «Искандер» у России

Meta Defense: Россия через три года после СВО накопит 3 тысячи ракет «Искандер»
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Виталий Невар/РИА Новости

Французское издание Meta Defence представило анализ производственных мощностей российского оборонно-промышленного комплекса, сделав вывод о значительном росте выпуска высокоточных средств поражения в условиях специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в публикации издания.

Авторы статьи подчеркивают, что повышение темпов производства ракет и беспилотников обеспечит российской армии значительные запасы вооружений после завершения конфликта.

В материале приводятся данные о производстве более 20 крылатых ракет «Калибр» ежемесячно, а также о потенциальном годовом объеме выпуска дронов-камикадзе «Герань-2» в размере до пяти тысяч единиц. На основе этих данных Meta Defence предполагает, что спустя три года после возможного прекращения боевых действий на Украине российская армия будет располагать значительными запасами вооружений: от 2500 до 3000 баллистических ракет «Искандер-М», от 1500 до 2000 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, более тысячи крылатых ракет «Калибр», а также от 15 до 20 тысяч ударных беспилотников «Герань».

На днях начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивать российские ракеты «Искандер» и «Кинжал» стало сложнее.

Ранее «Искандер» поразил фабрику с инструкторами НАТО в Кривом Роге.

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