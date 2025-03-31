Нидерланды направят Украине €500 млн на производство беспилотников

Нидерланды обещали выделить Украине до €2 млрд на военные нужды в 2025 году

Нидерланды обещали в этом году предоставить Украине военную помощь на сумму около €2 млрд, из которых 500 млн будут направлены на производство беспилотников. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс на своей странице в соцсети X.

Он рассказал, что посетил с рабочим визитом Киев, где встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

«Я информировал его (Умерова — «Газета.Ru») о нашем пакете помощи в размере €2 млрд в 2025 году. Решающее значение имеют наши €500 млн на «линию беспилотников»: беспилотники, в которых Украина срочно нуждается, чтобы остановить Россию на передовой» — написал Брекелманс.

23 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские власти не ограничили поставки оружия Киеву в рамках подготовки к заключению соглашения о перемирии.

28 марта руководство Международного валютного фонда одобрило выделение Украине нового транша финансовой помощи в размере $400 млн в рамках действующего с марта 2023 года механизма расширенного кредитования.

Ранее Макрон высказался об отправке войск на Украину.