Стармер: Британия не будет менять старые самолеты на разработанные РФ модели

Великобритания не станет заменять устаревающие самолеты своих военно-воздушных сил на модели, которые разрабатывались с участием России, заявил на пресс-конференции премьер-министр королевства Кир Стармер. Трансляцию вел телеканал Sky News.

«Да, конечно. Это будет иметь первостепенное значение для меня. Я могу дать вам эту гарантию. Очень, очень важно, чтобы у нас не было российского влияния ни в Red Arrows, ни где-либо еще», — заявил глава британского правительства, отвечая на вопрос журналиста.

Речь идет о публикации газеты The Sun, которая сообщила, что пилотажная группа Red Arrows («Красные стрелы») британских ВВС может перейти на учебно-тренировочные самолеты M-346, которые итальянская компания Alenia Aermacchi разработала совместно с российским ОКБ имени Яковлева.

В настоящее время группа использует учебно-тренировочные самолеты Hawk, которые впервые начали производить около 50 лет назад. Ожидается, что нынешний воздушный флот Red Arrows будет выведен из строя к 2030 году.

Ранее сообщалось, что Великобритания поменяла свое мнение относительно миротворцев на Украине.