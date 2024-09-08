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Российские военные разработали защищающий от осколков плащ

Минобороны: бойцы «Южной» группировки создали противоосколочный защитный плащ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие «Южной» группировки войск разработали и изготовили образец плаща, который поможет в защите личного состава от поражения осколками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«При эксплуатации плащ крепится к бронежилету, позволяя полностью укрыть бойца от осколочных элементов поражения. При этом плащ получился многофункциональным: его можно использовать как маскировочный халат, как укрытие от дождя и любой непогоды, как носилки», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что плащ сшит из нескольких слоев кевлара. Благодаря этому он не горит и не промокает.

Также в Минобороны отметили, что потенциал модернизации плаща велик. В связи с этим, мотострелковые подразделения в будущем планируют усовершенствовать его конструкцию.

До этого стало известно, что Минобороны РФ получит роботехнические комплексы разминирования «Уран-6» в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Технология работает в режиме дистанционного управления.

Ранее в России разработали ракету для поражения бронетехники с беспилотников.

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