Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ростех» представил новые вертолеты на саммите БРИКС

«Вертолеты России» представили обновленный «Ансат» и Ми-38 на саммите БРИКС

close
Ростех

Холдинг «Вертолеты России» (входит в государственную корпорацию «Ростех») представил участникам и гостям казанского саммита БРИКС новые вертолеты. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В аэропорту столицы Республики Татарстан был продемонстрирован многоцелевой вертолет Ми-38, модернизированный «Ансат» и Ми-171А3 для деловых перевозок.

«В Казань прилетел Ми-171А3 в конфигурации Aurus. Новейшая модификация создана для бизнес-перевозок», — сказано в сообщении.

В этом исполнении данное воздушное судно может перевозить до десяти пассажиров, его салон включает все необходимое для комфортного перелета, в том числе на большие расстояния.

Возле здания Госсовета Татарстана были представлены еще два вертолета «Ансат». Один из них является «полицейским». Машина имеет специальное оборудование: громкоговоритель, поисковый прожектор, лебедку и внешнюю подвеску.

Второй «Ансат» выполнен в импортозамещенном облике. На вертолете заменены все иностранные компоненты системы управления и автопилота на российские, установлены двигатели отечественного производства ВК-650В. Машина получит новый несущий и хвостовой винты, а также доработанный фюзеляж.

Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.

Ранее сообщалось, что в Бурятии начнут производить легкие вертолеты.

Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами