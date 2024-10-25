«Ростех» представил новые вертолеты на саммите БРИКС

Холдинг «Вертолеты России» (входит в государственную корпорацию «Ростех») представил участникам и гостям казанского саммита БРИКС новые вертолеты. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В аэропорту столицы Республики Татарстан был продемонстрирован многоцелевой вертолет Ми-38, модернизированный «Ансат» и Ми-171А3 для деловых перевозок.

«В Казань прилетел Ми-171А3 в конфигурации Aurus. Новейшая модификация создана для бизнес-перевозок», — сказано в сообщении.

В этом исполнении данное воздушное судно может перевозить до десяти пассажиров, его салон включает все необходимое для комфортного перелета, в том числе на большие расстояния.

Возле здания Госсовета Татарстана были представлены еще два вертолета «Ансат». Один из них является «полицейским». Машина имеет специальное оборудование: громкоговоритель, поисковый прожектор, лебедку и внешнюю подвеску.

Второй «Ансат» выполнен в импортозамещенном облике. На вертолете заменены все иностранные компоненты системы управления и автопилота на российские, установлены двигатели отечественного производства ВК-650В. Машина получит новый несущий и хвостовой винты, а также доработанный фюзеляж.

Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.

Ранее сообщалось, что в Бурятии начнут производить легкие вертолеты.