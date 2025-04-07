Воевавшего на стороне ВСУ наемника из Грузии заочно осудили на 14 лет

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ), 38-летнего гражданина Грузии Александра Габелаю к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Габелая признан виновным по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса Российской Федерации («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

По данным суда, грузин прибыл на Украину в качестве наемника и вступил в состав так называемого Грузинского национального легиона, а затем перешел в формирование «Згард», которое входит в состав Интернационального легиона. Там Габелая прошел военную подготовку, научился обращаться с боевым оружием, обучился стратегии, тактике и способам ведения войны.

Габелая участвовал в боевых действиях на территории ДНР против российских Вооруженных сил. За свою деятельность в качестве вознаграждения он получил более 2,9 млн рублей.

Также 24 марта сообщалось, что Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника ВСУ из Грузии, 60-летнего Надима Хмаладзе, к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина принимал участие в боевых действиях на территории Ирпеня, Гостомеля Бучанского района, Бучи Киевской области против представителей силовых структур ДНР, а также против военнослужащих ВС РФ.

Ранее Следственный комитет России назвал число иностранцев, воюющих на стороне Украины.