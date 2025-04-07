Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воевавшего на стороне ВСУ наемника из Грузии заочно осудили на 14 лет

Суд ДНР заочно приговорил наемника ВСУ из Грузии Александра Габелаю к 14 годам
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ), 38-летнего гражданина Грузии Александра Габелаю к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Габелая признан виновным по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса Российской Федерации («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

По данным суда, грузин прибыл на Украину в качестве наемника и вступил в состав так называемого Грузинского национального легиона, а затем перешел в формирование «Згард», которое входит в состав Интернационального легиона. Там Габелая прошел военную подготовку, научился обращаться с боевым оружием, обучился стратегии, тактике и способам ведения войны.

Габелая участвовал в боевых действиях на территории ДНР против российских Вооруженных сил. За свою деятельность в качестве вознаграждения он получил более 2,9 млн рублей.

Также 24 марта сообщалось, что Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника ВСУ из Грузии, 60-летнего Надима Хмаладзе, к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина принимал участие в боевых действиях на территории Ирпеня, Гостомеля Бучанского района, Бучи Киевской области против представителей силовых структур ДНР, а также против военнослужащих ВС РФ.

Ранее Следственный комитет России назвал число иностранцев, воюющих на стороне Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами