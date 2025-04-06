В России испытают дрон с ИИ против украинских безэкипажных катеров

В России в апреле испытают беспилотник самолетного типа «Фортуна-Т», который предназначен для охоты за украинскими безэкипажными катерами. Об этом сообщил ТАСС ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

По его словам, новый беспилотник самолетного типа оснащен системой искусственного интеллекта и тепловизором. Он добавил, что аппарат смогут запускать с руки без вспомогательных устройств.

«Фортуну-Т» будут запускать в воздух, после чего устройство сможет барражировать над поверхностью воды. Полетное время дрона составляет три часа с небольшой полезной нагрузкой. Как только аппарат засекает на водной глади безэкипажный катер, он в автоматическом режиме наводится на него и поражает, уточнил Барс.

До этого агентство сообщало, что в Казани создали беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Аватар» для разведки на глубину до 40 километров. Аппарат был произведен студентами авиационного направления, обучающимися в Казани.

Ранее «Ростех» оценил защищенность российских танков от атак дронов.