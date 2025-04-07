Суд в Москве рассмотрит жалобу на арест генерала Попова

Второй Западный окружной военный суд 9 апреля рассмотрит жалобу на ужесточение меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей в отношении генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что апелляционная жалоба будет рассмотрена в 13:00 мск.

В мае 2024 года генерал Попов был задержан и взят под стражу, однако в июле ему была изменена мера пресечения на домашний арест. Центральной фигурой в этом деле выступает генерал-лейтенант Олег Цоков, которого следствие обвиняет в вовлечении Попова в преступную схему, якобы используя его предполагаемое увлечение азартными играми.

20 марта этого года стало известно, что генерал Попов направил обращение президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что оказался в сложной ситуации из-за, по его словам, необоснованного уголовного преследования. Он подчеркнул, что всю жизнь посвятил служению стране, выполняя приказы и боевые задачи, а его увольнение из Вооруженных сил РФ произошло вопреки его воле и текущей оперативной обстановке в зоне боевых действий.

Ранее Попову из-за перекура заменили домашний арест на СИЗО.