Российские бойцы уничтожили станции Starlink и пункты управления дронами ВСУ

Подразделения группировки российских войск «Запад» в течение суток ликвидировали четыре станции спутниковой связи Starlink и более 10 пунктов управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, передает ТАСС.

Он отметил, что расчеты средств противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и один барражирующий боеприпас Ram X.

«Уничтожены 13 пунктов управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink», — добавил Бигма.

По словам представителя группировки войск «Запад», в ходе боевых действий ВСУ потеряли более 230 человек и одну станцию радиоэлектронной борьбы Sky Wiper. Также российские солдаты нанесли удары по позициям 13 минометных расчетов украинских войск, вывели из строя самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», четыре автомобиля, три бронетранспортера MaxxPro и другую технику.

4 апреля министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны за минувшую неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). В их числе Успеновка, Пантелеймоновка, Разлив, Запорожье, Веселое и Розовка.

Ранее российский боец в одиночку подбил из ручного гранатомета танк ВСУ.