Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы уничтожили станции Starlink и пункты управления дронами ВСУ

Группировка российских войск «Запад» за сутки поразила четыре станции Starlink
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Запад» в течение суток ликвидировали четыре станции спутниковой связи Starlink и более 10 пунктов управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, передает ТАСС.

Он отметил, что расчеты средств противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и один барражирующий боеприпас Ram X.

«Уничтожены 13 пунктов управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink», — добавил Бигма.

По словам представителя группировки войск «Запад», в ходе боевых действий ВСУ потеряли более 230 человек и одну станцию радиоэлектронной борьбы Sky Wiper. Также российские солдаты нанесли удары по позициям 13 минометных расчетов украинских войск, вывели из строя самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», четыре автомобиля, три бронетранспортера MaxxPro и другую технику.

4 апреля министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны за минувшую неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). В их числе Успеновка, Пантелеймоновка, Разлив, Запорожье, Веселое и Розовка.

Ранее российский боец в одиночку подбил из ручного гранатомета танк ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами