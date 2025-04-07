Российские силы ПВО сбили 95 БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за сутки 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Также средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Руководитель комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Завитневич, комментируя последствия приостановки передачи данных разведки США Украине в марте, ранее рассказал, что украинские военные не могут наносить удары западными ракетами по России без американских разведданных. По его словам, речь идет не только об американском, но и европейском вооружении — SCALP, Storm Shadow. Он отдельно упомянул американские ракеты HIMARS. По его словам, приостановка передачи информации отразилась на выполнении ряда операций ВСУ.

Ранее группировка «Запад» уничтожила пять станций Starlink.