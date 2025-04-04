На Украине признали, что не могут наносить удары HIMARS без помощи США

Депутат Рады Завитневич: ВСУ не могут бить из HIMARS без разведданных США

Украинские военные не могут наносить удары западными ракетами по России без американских разведданных, признал в эфире телеканала «Новости. LIVE» руководитель комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Завитневич, комментируя последствия приостановки передачи данных разведки США Украине в марте.

«Повлияло. Например, повлияло на работу высокоточного вооружения. Это не только американское, но и европейское вооружение - SCALP, Storm Shadow, и американские HIMARS, и так далее», — перечислил парламентарий.

По его словам, приостановка передачи информации отразилась на выполнении ряда операций ВСУ.

11 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона заявил, что республика готова согласиться на временное прекращение огня в конфликте с Россией.

Он также сообщил, что США немедленно снимают «паузу» в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. Стороны договорились сформировать переговорные группы ради достижения «устойчивого мира», который обеспечит безопасность страны, указал Ермак.

Ранее сообщалось, что Евросоюз расширит Украине доступ к своим разведданным.