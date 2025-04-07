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Песков отверг обвинения со стороны Украины в ударах по соцобъектам в Кривом Роге

Песков заявил, что ВС РФ бьют исключительно по военным объектам Украины
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MGIMO360 TV/YouTube

Вооруженные силы России бьют исключительно по военным объектам Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, никаких ударов по социальным объектам не наносится. Так он прокомментировал заявления Украины о гибели девяти детей якобы в результате обстрела Кривого Рога. Песков в этом случае призвал ориентироваться на официальные заявления Минобороны России.

4 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли ракетный удар по ресторану в Кривом Роге на Украине, где проходило совещание с командирами соединений и западными инструкторами. По информации ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Глава областной военной администрации Сергей Лысак утверждал, что после взрыва в Кривом Роге погибли 16 человек, еще около 40 получили ранения.

Ранее на видео попал момент атаки ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.

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