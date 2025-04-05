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Украинские власти заявили о более десяти погибших после взрыва в Кривом Роге

Глава ОВА Лысак сообщил о 16 погибших после взрыва в Кривом Роге
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Violeta Santos Moura/Reuters

Вечером 4 апреля в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, произошел взрыв. В результате происшествия погибли 16 человек, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

По его словам, также около 40 человек получили ранения.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли ракетный удар по ресторану в Кривом Роге на Украине, где проходило совещание с командирами соединений и западными инструкторами. По информации ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

В конце марта Telegram-канал «Военное дело» заявил, что расчет ракетного комплекса «Искандер» в составе Вооруженных сил РФ нанес удар по месту размещения иностранных наемников и инструкторов из стран НАТО в Днепропетровской области Украины. Целью стали фабричные корпуса в городе Кривой Рог, которые использовались как казармы для зарубежных военнослужащих.

Ранее на видео попал момент атаки ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.

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