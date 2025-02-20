МВД: в Курахово задержали переодетых в гражданскую одежду солдат ВСУ

На территории Курахово в Донецкой народной республике задержали двух украинских военнослужащих, переодетых в гражданскую одежду. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Задержанными оказались уроженцы Донбасса — 28-летний Владислав и 43-летний Максим. Солдат Вооруженных сил Украины удалось выявить сотрудникам временного отдела полиции «Кураховский» в результате проведения оперативных мероприятий, отметили в ведомстве.

Их передали представителям профильных служб для дальнейшего разбирательства и проверки на причастность к совершению военных преступлений.

В начале февраля европейское издание Politico писало, что массовые случаи дезертирства среди украинских военнослужащих стали политической проблемой для Украины. В условиях стремительного наступления российских войск возникают трудности с набором новобранцев в ряды Вооруженных сил Украины, растет число плохо обученных и уставших бойцов, которые самовольно оставляют места службы, добавило издание.

До этого британская газета The Guardian сообщала, что украинская армия переживает «кризис дезертирства», тысячи военнослужащих покидают свои подразделения. Издание объясняет сложившуюся ситуацию тем, что солдаты Вооруженных сил Украины находятся на фронте без необходимого отдыха.

Ранее в бригаде ВСУ «Анна Киевская» появился спецотдел для поиска дезертиров.