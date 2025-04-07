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Сын председателя думы Орловской области ушел на СВО

Сын председателя думы Орловской области Музалевского ушел на СВО
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Денис Орлов/VK

Сын председателя думы Орловской области Леонида Музалевского Дмитрий ушел на СВО. Об этом сообщил «Орловским новостям» командир «Бригады Катукова» Денис Орлов.

По его словам, после подписания контракта с Минобороны Музалевского направили в учебную часть в Курской области. При этом в курских госпиталях он был и до подписания контракта — мужчина переносил раненых и отмывал приемное отделение от крови бойцов, отметил Орлов.

Командир добавил, что некоторые могут посчитать Музалевского частью «орловской золотой молодежи», что является ошибкой.

«Отец его воспитал как настоящего мужчину, как человека, который может брать ответственность не только за себя, но и за свою семью, за свою страну», — заверил Орлов.

Недавно стало известно, что пенсионер из Мурманской области ушел на спецоперацию вслед за сыном и в результате получил награду. 69-летний мужчина ранее участвовал в обеих чеченских войнах. На данный момент он проходит реабилитацию после ранения, ему вручили орден Мужества.

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