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Стало известно о бое спецназа «Ахмат» с элитными подразделениями ВСУ

Бойцы спецназа Ахмат рассказали о бое с элитным подразделением ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» рассказали о столкновении с элитными подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Дневник Мракоборцев».

«Хорошо отточенные движения, хорошая физ.подготовка. Отличное взаимодействие в парах. Это был или «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), или Силы специальных операций (ССО)», — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили, что опыт российских военных стал решающим в битве. Военнослужащие осуществили подрыв мины и бросили во двор дома одноразовые гранатометы. После этого солдаты начали «крутить фланги тройкам», ограничивая украинскую сторону в территории и загнали их в дом. В момент, когда солдаты ВСУ скрылись в здании, из засады «полетели выстрелы», а затем — гранаты, которые помогли ликвидировать противника.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что российские солдаты вступили в бой с элитными подразделениями ВСУ в Суджанском районе Курской области. В статье говорится, что наиболее ожесточенные бои происходили в районе хутора Олешня и вдоль дорожного направления из Гуево на Горналь.

Ранее появились кадры уничтожения украинских военных, пытающихся спрятаться в селе под Курском.

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