Хинштейн побывал в двух свобожденных от ВСУ селах под Суджей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что посетил два села Суджанского района, которые раньше находились под контролем ВСУ.

Он признался, что названия Малая Локня и Погребки навсегда впечатались в его память.

«Сам осмотрел разрушения, оценил ситуацию, которая сегодня складывается в приграничье», — написал чиновник и отметил, что работал в указанных населенных пунктах в сопровождении военных.

В правительстве региона на этом фоне сообщили, что более 6 тыс. жителей Курской области попали в пункты временного размещения с начала вторжения ВСУ. Сейчас в 121 населенном пункте региона действует запрет на въезд и передвижение гражданских, большинство из них — 79 населенных пунктов — находится в Суджанском районе.

13 марта этого года командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года. В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее сообщалось, что жители курского приграничья боятся подорваться на боеприпасах в полях.