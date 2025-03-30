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Пленный боец раскрыл, сколько лет ВСУ воюют иностранным оружием

Пленный боец ВСУ Смольников: ВСУ почти 3 года воюют иностранными снарядами
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти три года воюют иностранными снарядами. Об этом в интервью РИА Новости рассказал пленный Александр Смольников.

«Уже с 22-го года они (снаряды. — прим. ред.) были. Лето, где-то уже конец лета. Потому что уже старые советские, они уже закончились. Ящики поломанные, ... которые где-то из складов привозили, еще остатки такого всего. Потом уже пошли, видно, что по ящикам, что они новые», — рассказал он.

До этого стало известно, что украинцы продают в интернете иностранную военную и гуманитарную помощь, включая каски, форму и сухпайки. По данным агентства, на Украине можно купить американские, шведские, норвежские, французские, канадские и польские сухпайки.

На некоторых платформах также можно приобрести уникальный «сувенир с учений». Кроме того, на сайтах размещены иностранная форма, спальники, противогазы, шлемы, а также литература стран НАТО.

26 марта журнал Time писал, что президент Украины Владимир Зеленский признал, что у страны нет денег на армию, поэтому их «должны финансировать» Европа и США. По его словам, в нынешних обстоятельствах он больше полагался бы на Европу.

Ранее британский эксперт назвал срок прекращения поставок американского оружия Украине.

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