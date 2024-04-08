Украинским военным приходится искать боеприпасы в болотах

Макс Полюхович, военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Безумный Макс», занимается поиском боеприпасов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание назвало этого военнослужащего «наполовину мусорщиком, наполовину изготовителем кустарных бомб», поскольку он ищет неразорвавшиеся и неиспользованные снаряды, оставленные российскими бойцами на позициях, а также на болотах и минных полях. Часть боеприпасов сразу передается ВСУ. Остальные снаряды Полюхович переделывает в бомбы.

По информации издания, «Безумный Макс» поставил украинской армии не менее 14 тыс. артиллерийских снарядов и около 4 тыс. боеприпасов для сброса с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В конце марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США намерены увеличить закупки взрывчатки, в первую очередь тротила, у Турции с целью увеличения производства снарядов для Вооруженных сил Украины на фоне резкого роста спроса на боеприпасы в мире.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже опустошил свои запасы и не обладает «волшебной палочкой», чтобы дать Украине больше снарядов.

Ранее в США сравнили темпы производства боеприпасов в России и западных странах.