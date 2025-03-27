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Экс-военный США заявил, что Зеленский «играет с огнем»

Подполковник Дэвис: Зеленский не понимает, что может потерять еще больше

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует понять, что он рискует потерять еще больше, если не пойдет на уступки. Такое мнение высказал бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTubе-канала Deep Dive.

«Есть прекращение огня, о котором все стараются договориться, чтобы начать переговоры. На них, очевидно, нужно будет провести черту <…> И очевидно, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки <…> Но он играет с огнем, совершенно не осознавая, что может потерять еще больше», — считает Дэвис.

По его мнению, европейские страны не заинтересованы в мирном урегулировании российско-украинского конфликта и подталкивают украинскую сторону к продолжению боевых действий.

12 марта американский госсекретарь Марко Рубио сообщал, что Соединенные Штаты обсуждали на переговорах с Украиной в Джидде вопрос о территориальных уступках Украины.

Ранее Трампу рассказали о двух вариантах действий в ходе переговоров с Россией.

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