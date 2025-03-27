Экс-военный США заявил, что Зеленский «играет с огнем»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует понять, что он рискует потерять еще больше, если не пойдет на уступки. Такое мнение высказал бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTubе-канала Deep Dive.
«Есть прекращение огня, о котором все стараются договориться, чтобы начать переговоры. На них, очевидно, нужно будет провести черту <…> И очевидно, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки <…> Но он играет с огнем, совершенно не осознавая, что может потерять еще больше», — считает Дэвис.
По его мнению, европейские страны не заинтересованы в мирном урегулировании российско-украинского конфликта и подталкивают украинскую сторону к продолжению боевых действий.
12 марта американский госсекретарь Марко Рубио сообщал, что Соединенные Штаты обсуждали на переговорах с Украиной в Джидде вопрос о территориальных уступках Украины.
Ранее Трампу рассказали о двух вариантах действий в ходе переговоров с Россией.