Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ в ходе сражений на Украине подбили бронеавтомобиль стоимостью $500 тысяч

Российские военные с помощью БПЛА подбили автомобиль ВСУ стоимостью $500 тысяч
close
Reuters

Российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подбили бронеавтомобиль Oshkosh американского производства, стоимость которого составляет около $500 тыс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира ремонтной роты в составе 39-й гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ с позывным «Механик».

«Данный автомобиль <...> был уничтожен нашим расчетом БПЛА — двумя FPV-дронами стоимостью 35–40 тыс. рублей», — рассказал источник агентства, показывая журналистам трофейную технику.

В свою очередь, мастер ремонтной роты с позывным «Малой» заявил, что Oshkosh имеет усиленную ходовую часть и хорошую броню. Однако даже у этого бронеавтомобиля есть существенный недостаток — он оснащен большим количеством электронных приборов. Из-за этого, стоит только какому-либо из датчиков выйти из строя, техника перестает двигаться.

По словам мужчины, при осмотре подбитой машины бойцы Вооруженных сил РФ обнаружили в ней стреляные гильзы от штатного пулемета. Это свидетельствует о том, что Oshkosh принимал активное участие в боевых действиях.

«Механик» добавил, что российские военные планируют поставить трофейный бронеавтомобиль на колесный ход и восстановить поврежденную переднюю часть. После этого машину отправят в музей техники, захваченной в ходе специальной операции на Украине.

Ранее россиянам рассказали, как бойцы ВСУ уничтожают танки Abrams американского производства с помощью мин за 200 рублей.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами