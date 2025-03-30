ВС РФ в ходе сражений на Украине подбили бронеавтомобиль стоимостью $500 тысяч

Российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подбили бронеавтомобиль Oshkosh американского производства, стоимость которого составляет около $500 тыс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира ремонтной роты в составе 39-й гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ с позывным «Механик».

«Данный автомобиль <...> был уничтожен нашим расчетом БПЛА — двумя FPV-дронами стоимостью 35–40 тыс. рублей», — рассказал источник агентства, показывая журналистам трофейную технику.

В свою очередь, мастер ремонтной роты с позывным «Малой» заявил, что Oshkosh имеет усиленную ходовую часть и хорошую броню. Однако даже у этого бронеавтомобиля есть существенный недостаток — он оснащен большим количеством электронных приборов. Из-за этого, стоит только какому-либо из датчиков выйти из строя, техника перестает двигаться.

По словам мужчины, при осмотре подбитой машины бойцы Вооруженных сил РФ обнаружили в ней стреляные гильзы от штатного пулемета. Это свидетельствует о том, что Oshkosh принимал активное участие в боевых действиях.

«Механик» добавил, что российские военные планируют поставить трофейный бронеавтомобиль на колесный ход и восстановить поврежденную переднюю часть. После этого машину отправят в музей техники, захваченной в ходе специальной операции на Украине.

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