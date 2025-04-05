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Российские силы уничтожили сеть укреплений ВСУ у Часова Яра

ТАСС: российские РСЗО и «Солнцепек» уничтожили сеть укреплений ВСУ у Часова Яра
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Telegram-канал «Минобороны России»

У Часова Яра уничтожили сеть укреплений и около 30 военных ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

По словам источника агентства, артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии вели огонь с помощью реактивной артиллерии и ТОС «Солнцепек». В итоге была уничтожена целая сеть укреплений вместе с личным составом.

До этого военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники и разведданные сообщил, что российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в одном из районов города Часов Яр. По его данным, силам РФ удалось выбить ВСУ с занимаемых позиций восточнее уничтоженного опорного пункта.

24 марта глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что бои в черте города продолжаются. По его словам, оттуда поступают «обнадеживающие» сигналы.

На прошлой неделе сообщалось, что российские военнослужащие нашли многоуровневую систему обороны ВСУ, оборудованную в трубах пересохшего канала Северский Донец — Донбасс и в подземных бункерах под Часовым Яром.

Ранее российский боец рассказал, как операторы используют FPV-дроны в боях за Часов Яр.

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