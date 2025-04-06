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Названо количество уничтоженных беспилотников ВСУ за все время СВО

Минобороны: свыше 50 тыс. беспилотников ВСУ уничтожено с начала проведения СВО
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Более 50 тыс. беспилотников и 660 самолетов ВСУ ликвидировано с начала проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50 082 беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, за время проведения СВО также было уничтожено более 600 зенитных ракетных комплексов, более 22 тыс. танков и другие боевые бронированные машины, а также свыше тысячи реактивных систем залпового огня (РСЗО).

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами. По данным ведомства, восемь дронов уничтожили — над территорией Ростовской области, два — в Курской области и один — над Белгородской областью.

Накануне ведомство сообщало, что российские системы ПВО за сутки уничтожили 208 дронов самолетного типа и 12 боеприпасов, выпущенных Вооруженными силами Украины.

Ранее российские бойцы ликвидировали расчеты специального батальона БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра».

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