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В Харьковской области ВСУ атаковали автомобиль с детьми

Омбудсвумен Колесник-Лавинская: дрон ВСУ атаковал машину с детьми под Харьковом
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Inna Varenytsia/Reuters

Омбудсвумен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщила, что дрон ВСУ атаковал машину с детьми возле населенного пункта Граково в Харьковской области. С таким заявлением она выступила в интервью для РИА Новости.

По словам правозащитницы, атака произошла 5 января. При атаке пострадали шестеро человек, среди которых было четверо детей. Двухлетней пострадавшей пришлось ампутировать руку. Сообщается, что военно-гражданская администрация Харьковской области квалифицировала произошедшее как теракт и возбудила уголовное дело по факту атаки. Сама Колесник-Лавинская отметила, что обстрел гражданского автомобиля является нарушением международного гуманитарного права.

До этого ВСУ атаковали машину с эвакуирующимися женщинами и детьми в Курской области.

По дороге из населенного пункта Малая Локня в хутор Посадка машина подверглась обстрелу. В результате дочь женщины получила ранение.

Как сказала жительница, после этого к автомобилю подошли сами солдаты ВСУ. Она с сестрой просила военных отпустить их, так как ребенок сильно пострадал, однако была задержана. Впоследствии им все же удалось попасть на контролируемую ВС РФ территорию.

Ранее ВСУ атаковали дом цыганского барона в Рязанской области, где были 12 детей.

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