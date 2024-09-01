В Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ

Украинские военные обстреляли автомобиль, в салоне которого находились женщины и дети, в Курской области. Об этом рассказала одна из пострадавших жительниц региона, пишет РИА Новости.

По информации агентства, граждане пытались эвакуироваться из села Новоивановка в Суджанском районе. Как рассказала женщина в ходе беседы с военным следователем, во время атаки на Курскую область бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили ее дом. В здании оказались выбиты окна, поэтому люди решили на время уехать в более безопасное место.

«Я, сестра и двое детей погрузились быстренько в машину. Документы, такое самое необходимое, что нужно было взять, взяли и отправились в сторону Льгова, пытались выехать из села», — вспомнила пострадавшая.

Она отметила, что по дороге из населенного пункта Малая Локня в хутор Посадка машина подверглась обстрелу. В результате дочь женщины получила ранение.

Как сказала жительница, после этого к автомобилю подошли сами солдаты ВСУ. Она с сестрой просила военных отпустить их, так как ребенок сильно пострадал. Но вместо этого украинские бойцы заявили, что девочку осмотрит их врач, и взяли российских граждан «в плен».

Что было дальше, и как подвергшиеся атаке люди смогли добиться освобождения, пока не раскрывается.

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