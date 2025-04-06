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Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками в Херсоне

РИА: бойцы группировки «Днепр» уничтожили пункт управления дронов ВСУ в Херсоне
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская группировка войск «Днепр» снарядом с надписью «За военкора Аню Прокофьеву» уничтожила пункт управления беспилотниками (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшийся в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на артиллериста-десантника.

По данным источника агентства, объект был размещен и тщательно замаскирован в захваченном ВСУ частном доме на территории оккупированного Киевом Херсона. В статье говорится, что пункт управления удалось поразить тремя залпами.

«Полтора года уже служу на «Гиацинте-Б». Успешно справляемся с натовской техникой. Такие как гаубица М777, CAESAR, Krab. Приходится иметь дело, так как и мы до них достаем, и они достают до нас», — заявил источник.

Он добавил, что на счету расчета было несколько уничтоженных украинских гаубиц иностранного образца.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские власти опустошили подконтрольную ВСУ правобережную часть региона. По его словам, город почти полностью опустел, а немногочисленные жители, которые в нем остались, живут «в постоянном страхе перед террором» со стороны украинских военных.

Ранее Сальдо рассказал, как российские войска обороняют острова в дельте Днепра.

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