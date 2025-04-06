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Макгрегор дал Пентагону совет по Ближнему Востоку

Макгрегор предостерег США от наращивания военной мощи на Ближнем Востоке
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Wikimedia Commons

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х предостерег Вашингтон от наращивания военной мощи на Ближнем Востоке, задавшись вопросом о том, сколько американцев помнят последствия предыдущих «военных фиаско» Соединенных Штатов.

«На Ближнем Востоке назревают новые конфликты. Однако, поскольку наращивание американской военной мощи в регионе сигнализирует о приближении новой войны с Ираном, сколько американцев помнят последствия предыдущих военных фиаско в Афганистане, Корее и Вьетнаме?» — заявил он.

До этого политолог Алексей Ярошенко заявил, что США и Израиль стремятся поставить точку в вопросе иранского суверенитета. По его словам, налицо все признаки подготовки к прямому военному конфликту. Он также напомнил, что образ врага из Ирана в западных СМИ культивируется уже не одно десятилетие.

2 апреля британская газета Daily Express со ссылкой на источники в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа написала, что Иран «исчезнет к сентябрю», если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе и не прекратит работу над ядерным оружием.

Ранее Москва и Тегеран осудили угрозы атак на ядерные объекты Ирана.

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