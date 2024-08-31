Китай обвинил Филиппины в таране катера морской полиции

Катер береговой охраны Филиппин «умышленно» протаранил катер морской полиции Китая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление морской полиции Китайской Народной Республики (КНР).

Как утверждает агентство, инцидент произошел 31 августа в 12.06 (7.06 мск). Катер береговой охраны Филиппин под номером 9701 «преднамеренно протаранил» катер морской полиции КНР.

«Вся ответственность лежит на филиппинской стороне», — говорится в сообщение морской полиции КНР.

Инцидент произошел в спорной акватории возле рифа Сяньбинь островов Наньша (Спратли). В КНР призвали Филиппины не создавать горячие точки, а также не обострять ситуацию. В случае, если нарушения продолжатся, «Филиппины будут ответственны за все последствия». В Китае подчеркнули, что государство продолжит решительно защищать свой территориальный суверенитет и морские права и интересы.

По поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море ведется давний территориальный спор, в котором участвуют Китай, Филиппины и несколько стран региона. Ценность островов в их ресурсах, а также стратегическом расположении на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов. Претензии Китая на территории были обозначены в 1946 году, однако в 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин. Среди прочего сложности в регионе доставляют проход военных кораблей США.

Ранее в США высказались о потенциальном конфликте с Китаем.