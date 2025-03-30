Появились кадры уничтожения украинских военных, пытающихся спрятаться в селе под Курском

Появилось видео уничтожения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся спрятаться в населенном пункте Гуево в Курской области. Кадры опубликовал RT.

На кадрах можно увидеть, как бойцы спецназа «Анвар» атаковали подвал, где прятались около пяти военных ВСУ.

Кроме того, российские бойцы с помощью беспилотных летательных аппаратов разнесли склад с боеприпасами, усилитель и блиндаж, где сидели трое украинских военных.

Для ударов российские военнослужащие использовали дроны и неуправляемые авиационные ракеты С8.

Накануне источник в группировке войск «Север» сообщил РИА Новости, что элитный 6-й полк ССО (Силы специальных операций) Украины сбежал из Гуева в Курской области, оставив стрелковые подразделения без поддержки. По словам источника, командование ВСУ заранее выводит свои элитные подразделения, тем самым избегая отправки их на линию боевого соприкосновения с наступающими подразделениями ВС РФ.

Ранее российский танкист смог сбежать из плена, обхитрив бойца ВСУ.