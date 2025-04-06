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Российские военные уничтожили боевые группы ВСУ в Водолагах

ТАСС: украинские войска несут колоссальные потери в Водолагах Сумской области
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Stringer/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в селе Водолаги Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Сумской области враг несет колоссальные потери в селе Водолаги», — говорится в сообщении.

Источник агентства отметил, что солдаты ВС РФ сорвали попытку ротации подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в населенном пункте, а также уничтожили живую силу и технику противника.

5 апреля российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах трех населенных пунктов в Курской области и 12 населенных пунктов в Сумской области. В Минобороны уточнили, что часть подвергшихся ударам позиций украинских формирований располагалась около населенных пунктов Журавка, Басовка, Храповщина, Владимировка, Локня, Водолаги, Юнаковка, Мирополье, Беловоды и Новониколаевка.

До этого журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что в настоящее время на окраинах Олешни в Курской области идут ожесточенные бои. ВСУ активно используют бронированную технику на данном участке фронта, но Вооруженные силы РФ продолжают выдавливать их из населенного пункта.

Ранее в группировке войск «Север» рассказали, сколько украинских солдат пропали без вести при вторжении в Курскую область.

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