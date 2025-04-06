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Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях ночной атаки дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области один человек пострадал при атаке БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

У границы Воронежской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«При падении обломков ушиб получил один человек. Ему уже оказана помочь. Незначительно повреждено два строения», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что исходя из оперативной ситуации в области не вводили режим опасности атаки БПЛА.

Этой ночью дежурные средства ПВО перехватили и сбили 11 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, восемь дронов уничтожили — над территорией Ростовской области, два — в Курской области и один — над Белгородской областью.

В ночь на 6 апреля на территории Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Местных жителей призвали быть бдительнее.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Мордовии завершили работы на месте падения беспилотника.

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Атаки БПЛА на Россию
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