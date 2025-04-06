В Мордовии завершили работы на месте падения беспилотника

Спасатели завершили работы на месте падения БПЛА в Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мордовии.

«Оперативные службы завершили работы на месте падения БПЛА, обследовали территорию, пострадавших нет. Введенный в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня продолжает действовать», — говорится в сообщении.

Жители пострадавшего района могут возвращаться в свои дома, сообщили в пресс-службе.

Утром 5 апреля глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что украинские дроны нанесли удары по местному заводу по производству оптоволокна. Речь идет о предприятии «Оптиволоконные системы» в Саранске. На заводе начался пожар, однако в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские системы ПВО в течение суток уничтожили 220 дронов и снарядов ВСУ.