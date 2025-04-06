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В Германии начались проверки украинцев на легальность нахождения в стране

Эксперт Киселев: в ФРГ украинцев проверяют на легальность нахождения в стране
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Германии сотрудники правоохранительных органов проверяют легальность нахождения украинцев в стране. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев в беседе с ТАСС, ссылаясь на данные подполья.

«‎Очень интересная информация нам пришла от наших друзей из Германии. Там начались проверки нахождения в этой стране украинцев. Прямо на улицах хватают полицейские и проверяют легитимность украинцев»‎, — сказал Киселев.

Эксперт предположил, что это связано с проблемами украинской армии и возвращением Украиной своих граждан с целью мобилизации.

В начале января газета The Washington Post писала, что в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев. Издание также привело слова командира батальона Вооруженных сил Украины с Покровского направления по имени Тарас. Он отметил, что не знаком с точными цифрами потерь, однако они ужасны.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации одну категорию студентов.

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