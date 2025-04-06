Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР) рассказал РИА Новости, что знаки, по которым можно было опознать мирных жителей в их городе, служили лишь «приманкой» для атак ВСУ.

Собеседник агентства рассказал, что мирные жители всячески пытались показать дронам, что они являются мирными жителями, показывали, что нет оружия, писали плакаты, просили не стрелять.

«Люди ходили открыто, не прятались, чтобы они видели, что нет оружия, что мы мирные, а это как раз именно их (ВСУ — «Газета.Ru» и приманивало», — сказал беженец.

По его словам, в результате подобных действий он остался единственным выжившим мирным жителем на своей и соседних улицах. Беженец добавил, что как только ВСУ узнавали, что кто-то мирный житель, оставалось мало шансов дожить до утра.

Другой беженец из Дзержинска рассказал, что смог спастись от дрона Вооруженных сил Украины, перестав подавать признаки жизни. В итоге дрон ВСУ полетал над ним и, удостоверившись, что цель ликвидирована, следом атаковал его дом, уничтожив его.

До этого снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным «Руль» рассказал, что в Шахтерском в ДНР украинские военные грабили мирных жителей и насиловали девушек.

Ранее боец ВСУ в Курской области повторил практику немецких концлагерей.