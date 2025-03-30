РИА Новости: ВСУ грабили мирных жителей и насиловали девушек в Шахтерском в ДНР

В Шахтерском в Донецкой народной республике украинские военные грабили мирных жителей и насиловали девушек. Об этом РИА Новости рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным «Руль».

Военнослужащий отметил, что во время зачистки населенного пункта ВС РФ российские военные обнаружили местных жителей и переместили их в надежный подвал, способный выдержать «любую бомбежку».

«Это был штурм населенного пункта. Там было два здания высотных. Это школа, она уже была практически полностью разрушена, и детский сад, непосредственно, где мы находились, это двухэтажное здание с чердаком», – сказал снайпер.

Он отметил, что снайперы оказывали огневую поддержку штурмовым группам, зачищающим от Вооруженных сил Украины населенный пункт, именно с чердака детского сада.

По словам снайпера, после общения с гражданскими людьми выяснилось отношение солдат ВСУ «к своему же, грубо говоря, вчерашнему населению».

«Они могли их грабить. Если это девушки – насиловать. Мотивация такая: «Если вы здесь остались, вы ждете русских, пока они за вами придут», — пояснил «Руль».

Он также добавил, что на следующий день испортилась погода, пошел снег и вражеские беспилотные летательные аппараты не летали. Это дало возможность провести безопасную эвакуацию всех беженцев.

23 марта сообщалось, что у Следственного комитета России появились новые доказательства о преступлениях ВСУ в освобожденной Судже в Курской области.

Ранее в Курской области мирный житель подорвался на мине.