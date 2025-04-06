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В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночью атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на четыре сельских района Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах», — сообщил врио главы области.

Слюсарь добавил, что в результате атаки, по предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозяйственные постройки в Пролетарском районе Ростова, заключил врио губернатора.

5 апреля власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в городе Саранске, расположенном в Республике Мордовия, после ночной атаки украинских дронов. Соответствующее решение было принято с целью обеспечения безопасности местных жителей.

Утром 5 апреля глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что украинские дроны нанесли удары по местному заводу по производству оптоволокна. Речь идет о предприятии «Оптиволоконные системы» в Саранске.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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