В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночью атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на четыре сельских района Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах», — сообщил врио главы области.

Слюсарь добавил, что в результате атаки, по предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозяйственные постройки в Пролетарском районе Ростова, заключил врио губернатора.

5 апреля власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в городе Саранске, расположенном в Республике Мордовия, после ночной атаки украинских дронов. Соответствующее решение было принято с целью обеспечения безопасности местных жителей.

Утром 5 апреля глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что украинские дроны нанесли удары по местному заводу по производству оптоволокна. Речь идет о предприятии «Оптиволоконные системы» в Саранске.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.