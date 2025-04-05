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В российском городе ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Глава Мордовии Здунов: в Саранске ввели режим ЧС в связи с ночной атакой дронов
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Станислав Красильников/РИА Новости

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня в городе Саранске, расположенном в Республике Мордовия, после ночной атаки украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Артем Здунов.

По его словам, соответствующее решение было принято с целью обеспечения безопасности местных жителей.

«Важно — все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слаженно, каждый знает свой порядок», — подчеркивается в заявлении.

Здунов добавил, что жителей ряда домов эвакуировали в пункты временного размещения. Речь идет о зданиях, которые находятся недалеко от места атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Утром 5 апреля глава Мордовии сообщил, что украинские дроны нанесли удары по местному заводу по производству оптоволокна. Речь идет о предприятии «Оптиволоконные системы» в Саранске.

Как рассказал Здунов, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. При этом Telegram-канал Baza писал, что после удара на территории завода произошел пожар.

Ранее журналисты выяснили, БПЛА какой модели атаковали предприятие в Саранске.

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