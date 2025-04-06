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Минобороны хочет взыскать неустойку с морского конструкторского бюро

Минобороны требует неустойку в размере 11,5 млн с проектировщика боевых кораблей
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Министерство обороны требует от неустойку в размере 11,5 млн с проектировщика боевых кораблей, конструкторского бюро «Алмаз». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Арбитражный суд города Москвы определил принять к производству исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» о взыскании неустойки в размере 11 501 085 руб.», — сообщается в судебных документах.

«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» является ведущим российским проектантом скоростных катеров, десантных и боевых надводных кораблей — также бюро разрабатывает корабли противоминной обороны.

По какой причине российское оборонное ведомство требует взыскания неустойки с конструкторского бюро — не уточняется.

До этого Минобороны России через суд потребовало 390 млн рублей с Кизлярского электромеханического завода, выпускающего самолеты малой авиации и комплексы для борьбы с беспилотниками.

Ранее сообщалось, что Минобороны намерено взыскать 110 млн рублей с НПО «Алмаз».

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