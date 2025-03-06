Минобороны намерено взыскать 110 млн рублей с НПО «Алмаз»

Минобороны РФ потребовало через суд 110 миллионов рублей от НПО «Алмаз»

Министерство обороны РФ обратилось в суд с требованием взыскать с производителя систем противовоздушной обороны (ПВО) Научно-производственного объединения (НПО) «Алмаз» 110,77 млн рублей. Это следует из данных картотеки Арбитражного суда Москвы.

Согласно опубликованной информации, иск поступил в суд 4 марта и к рассмотрению еще не был принят. Основания исковых требований и другие подробности дела в данный момент не приводятся.

НПО «Алмаз» появилось в 1947 году, это одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. Объединение специализируется на производстве зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и систем ПВО.

24 февраля стало известно, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал шесть исков, поданных Минобороны России к АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева», который занимается проектированием снарядов для различных видов вооружения. В октябре прошлого года министерство обороны РФ также подало три иска к НИМИ имени Бахирева на общую сумму 29,3 млн.

Ранее Минобороны подало в суд на рязанского изобретателя.